Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Мэр Москвы пообещал создавать все необходимые условия для комфортного воспитания детей и самореализации. Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми и укрепление женского здоровья — приоритеты столичных властей.

Собянин пожелал мамам и бабушка крепкого здоровья, семейного благополучия, большого счастья и долгих лет жизни.

"Мама — это святое. Хочется всегда быть рядом, смотреть в ее глаза, делить с ней радости и печали. Мы многому учимся в жизни, но самые главные уроки — любви и доброты — дает нам мама, и за это мы ей бесконечно благодарны", — заключил мэр.

По случаю праздника сеть кинотеатров "Москино" бесплатно покажет известные отечественные фильмы. Посмотреть их можно будет до 26 ноября. В Музее Победы 25 ноября организуют бесплатное посещение для многодетных семей.