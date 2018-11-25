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Собянин поздравил москвичек с Днем матери 

Москва24 37 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил мам с Днем матери. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.
Мэр Москвы пообещал создавать все необходимые условия для комфортного воспитания детей и самореализации. Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми и укрепление женского здоровья — приоритеты столичных властей.
Собянин пожелал мамам и бабушка крепкого здоровья, семейного благополучия, большого счастья и долгих лет жизни.
"Мама — это святое. Хочется всегда быть рядом, смотреть в ее глаза, делить с ней радости и печали. Мы многому учимся в жизни, но самые главные уроки — любви и доброты — дает нам мама, и за это мы ей бесконечно благодарны", — заключил мэр.
По случаю праздника сеть кинотеатров "Москино" бесплатно покажет известные отечественные фильмы. Посмотреть их можно будет до 26 ноября. В Музее Победы 25 ноября организуют бесплатное посещение для многодетных семей.
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Сергей Собянин , Правительство Москвы , Новости Москвы , Москва
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