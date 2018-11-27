Музей Победы присоединится к акции «Музей для всех!»

Музей Победы примет участие во Всероссийской инклюзивной акции "Музей для всех!". 2 декабря для посетителей с ограниченными возможностями здоровья вход будет бесплатным, сообщили в пресс-службе музея.

К акции в Музее Победы подготовили множество специальных мероприятий. В частности, с 11:00 до 14:00 среди посетителей проведут викторины "Звуки боя" и "Что у солдата в вещмешке". Их пригласят поучаствовать в творческих мастер-классах и создать модели боевой техники в "Мастерской Победы".

Кроме того, в 14:00 в музее состоится презентация инклюзивного проекта "Небо! Воля! Мы!", который помогает людям с инвалидностью заниматься парашютным спортом. Проект активно поддерживают российский спортивный союз инвалидов, спортивный клуб "Десантник" и фонд "Звездный путь". А с 15:00 до 17:00 гостей ждут обзорные экскурсии по диорамному комплексу, уточнили в пресс-службе музея Агентству "Москва"

Помимо экскурсий и мастер-классов, в Музее Победы представят программу "Живой музей", в рамках которой посетители смогут увидеть "ожившие" страницы истории самых масштабных сражений Великой Отечественной войны.

1 и 2 декабря в Москве пройдет акция "Музей для всех!", целью которой является вовлечение в культурную жизнь столицы людей с ограниченными возможностями здоровья. Посетители музеев смогут поучаствовать в экскурсиях и конкурсах, послушать концерты и побывать на театральных представлениях. Наряду с Музеем Победы, к акции присоединятся ГМИИ имени Пушкина, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей — культурный центр "Интеграция" имени Островского, Дарвиновский музей.