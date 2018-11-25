На нескольких улицах в ЦАО и ЗАО ограничат движение

Это связано с реконструкцией инженерных сетей и спортивными мероприятиями.

На следующей неделе в Центральном и Западном округах Москвы введут ограничения движения. С 30 ноября по 3 декабря они будут действовать во 2-м Казачьем переулке в районе пересечения с 1-м Казачьим переулком.

Проехать по одной полосе 1-го Казачьего переулка от улицы Большая Полянка до дома 4 в 1-м Казачьем переулке водители уже не могут. Ограничения действуют до 20 декабря. Они связаны с реконструкцией инженерных сетей.

Проезд от Островной улицы до Дворца спорта «Динамо» перекроют 1 декабря с 09:00 до 20:30 и 2 декабря с 08:00 до 16:30 в связи с проведением спортивных мероприятий.