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На нескольких улицах в ЦАО и ЗАО ограничат движение 

Mos.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Mos.ru
Это связано с реконструкцией инженерных сетей и спортивными мероприятиями.
На следующей неделе в Центральном и Западном округах Москвы введут ограничения движения. С 30 ноября по 3 декабря они будут действовать во 2-м Казачьем переулке в районе пересечения с 1-м Казачьим переулком.
Проехать по одной полосе 1-го Казачьего переулка от улицы Большая Полянка до дома 4 в 1-м Казачьем переулке водители уже не могут. Ограничения действуют до 20 декабря. Они связаны с реконструкцией инженерных сетей.
Проезд от Островной улицы до Дворца спорта «Динамо» перекроют 1 декабря с 09:00 до 20:30 и 2 декабря с 08:00 до 16:30 в связи с проведением спортивных мероприятий.
Все перекрытия на карте Москвы
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