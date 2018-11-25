Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новопеределкино» лидирует на желтой ветке метро 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Новым участком Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена с момента его запуска воспользовались более пяти миллионов пассажиров. Об этом сообщил портал Компплекса градостроительной политики и строительства города. АО «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству новых линий и станций столичной подземки.
На текущий период пассажиропоток участка от «Раменок» до «Рассказовки» в будние дни составляет более 87 тыс. человек, что на 20% больше, чем в сентябре, когда станциями пользовались 73 тыс. человек. Самой востребованной станцией нового участка стала «Новопеределкино» — с момента открытия ею воспользовались более 1 млн пассажиров. На втором и третьем месте по популярности — «Рассказовка» и «Солнцево».
Благодаря открытию семи новых станций Калининско-Солнцевской линии в столичной подземке перераспределился пассажиропоток. Далее Калининско-Солнцевскую ветку планируется продлить от станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково».
Москва меняется: последние новости
Мэр Москвы ответит на вопросы горожан в прямом эфире Станцию БКЛ «Савёловская» могут открыть до конца 2018 года Московский паркинг призвал горожан соблюдать правила парковки
Комментарии1
Международный аэропорт Внуково , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла проход через Керченский пролив245
ФСБ раскрыла цель вторжения украинских кораблей247
Украинские корабли вторглись во внутренние воды РФ1169
Польша готовится к войне с Россией118
Украина заявила о таране буксира российским кораблем230
Видео
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире Ближний Восток
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
07:35
Дорогой Леонид Ильич: насколько богат был Брежнев
Политика Статьи
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Происшествия
03:37
Мэй будет разочарована: в МИДе рассказали про Brexit
В мире Статьи
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение