«Новопеределкино» лидирует на желтой ветке метро

Новым участком Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена с момента его запуска воспользовались более пяти миллионов пассажиров. Об этом сообщил портал Компплекса градостроительной политики и строительства города. АО «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству новых линий и станций столичной подземки.

На текущий период пассажиропоток участка от «Раменок» до «Рассказовки» в будние дни составляет более 87 тыс. человек, что на 20% больше, чем в сентябре, когда станциями пользовались 73 тыс. человек. Самой востребованной станцией нового участка стала «Новопеределкино» — с момента открытия ею воспользовались более 1 млн пассажиров. На втором и третьем месте по популярности — «Рассказовка» и «Солнцево».