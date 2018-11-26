Московский метрополитен ежесуточно патрулирует около семисот полицейских

До 700 сотрудников полиции ежесуточно работают на территории подземки.

Об этом сообщил начальник УВД на Московском метрополитене столичного управления МВД России Николай Савченко.

По его словам, в вестибюли, на станции и подвижной состав каждый день выходят до 700 правоохранителей.

По словам Савченко, при назначении нарядов сопровождения поездов, патрулирующих вагоны, учитывается оперативная обстановка.

Стражи правопорядка анализируют, сколько в целом преступлений и правонарушений совершается.