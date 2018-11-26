До 700 сотрудников полиции ежесуточно работают на территории подземки.
Об этом сообщил начальник УВД на Московском метрополитене столичного управления МВД России Николай Савченко.
По его словам, в вестибюли, на станции и подвижной состав каждый день выходят до 700 правоохранителей.
По словам Савченко, при назначении нарядов сопровождения поездов, патрулирующих вагоны, учитывается оперативная обстановка.
Стражи правопорядка анализируют, сколько в целом преступлений и правонарушений совершается.
— Исходя из этого, принимается решение о направлении в том или ином количестве нарядов на станции и перегоны, — цитирует представителя надзорного ведомства агентство «Москва».