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Метрополитен раскрыл секрет экономии времени в часы пик 

Мослента 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры московского метрополитена смогут существенно экономить время в часы пик, если будут занимать обе стороны эскалатора. Такой совет горожанам дали в Instagram-аккаунте столичной подземки.
Как отметили в метрополитене, в утренний час пик часто складывается ситуация, когда у эскалатора скапливается большое число людей из-за того, что все предпочитают занимать только правую его часть.
«Левая — пустует: считается, что она для тех, кто любит ходить по лестницам или ужасно спешит. Правильно ли занимать только правую часть эскалатора? Вы удивитесь, но нет», — заявили там.
В подземке пояснили, что если пассажиры будут занимать обе стороны эскалатора, на подъем или спуск у всех будет уходить гораздо меньше времени.
«В Лондоне даже проводили специальное исследование на этот счет и установили, что тактика "занимать обе стороны эскалатора" может увеличить его пропускную способность почти на треть!» — рассказали там.
В комментариях пользователи отметили, что привычка занимать только правую сторону эскалатора у москвичей слишком сильна, и обычно те, кто рискует встать слева, вызывают негодование у окружающих. Некоторые предложили расклеить в вагонах плакаты, которые напоминали бы пассажирам о необходимости занимать обе стороны эскалатора.
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