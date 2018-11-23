Пять маршрутов автобусов изменятся с 24 ноября

Москве с 24 ноября изменятся маршруты автобусов номер 303, 398, 508, 514 и 876э. Изменения связаны с реконструкцией Калужского шоссе, говорится на сайте ГУП "Мосгортранс".

Между остановками "36-й км" и "Измиран" автобусы будут следовать по дублеру Калужского шоссе.

Остановка "Ватутинки-1" для автобусов номер 303, 508, 514, 876э и "Ватутинки-2" для автобусов номер 303, 398, 508, 514, 876э переносятся на дублер Калужского шоссе.

Также появятся дополнительные остановки по Калужскому шоссе в обоих направлениях: для автобусов номер 398 и 433 появится остановка "36-й км" и "КП "Рябиновый" для автобусов номер 503, 512, 513, 515, 526, 531, 873, 876.

Кроме того, с 24 ноября изменится режим автобусов номер 906, которые ходят от 1-го микрорайона Щербинки до станции метро "Улица Академика Янгеля". Автобусы номер 51 теперь станут заезжать на Воронцовскую улицу, где находится поликлиника № 104. Первые автобусы номер 812 будут отправляться от Новоорловской улицы в 05:25, от станции метро "Новопеределкино" — в 05:32, от платформы Переделкино — в 05:45. Также заработает дополнительная остановка "Улица Федосьино".