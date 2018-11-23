Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Красной площади украсили новогоднюю елку 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новогоднюю елку закончили украшать на Красной площади в пятницу: помимо традиционных шаров и флажков на ней появились изображения героев советских мультфильмов, передает корреспондент РИА Новости.
ГУМ-каток и ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября, сообщила ранее пресс-служба катка. В этом году темой оформления катка и ГУМ-ярмарки стали любимые герои советских мультфильмов — Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, герои из Простоквашино и другие.
Елка высотой 21 метр установлена на Красной площади рядом с традиционным ГУМ-катком, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании Bosco.
На елке в качестве украшения разместили большие изображения Кота Матроскина, Чебурашки, Крокодила Гены, Волка и Зайца из "Ну, погоди!", Винни-Пуха и других известных героем. Вершину елки украсила большая рубиновая звезда.
МИА "Россия сегодня" и Международное агентство и радио Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Комментарии
РИА Новости , ИА Sputnik , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший следователь Москвы сколотила банду308
«Россия не будет умолять»101
Самая красивая студентка России44
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы120
Раскрыто содержание трудовых договоров ЧВК Вагнера53
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение