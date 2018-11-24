Обрушение бизнес-центра в Москве попало на видео

Многоэтажный бизнес-центр при сносе чуть не рухнул на прохожих

Плановый снос, который пошел не по плану. На севере Москвы был разрушен многоэтажный бизнес-центр. При этом его обломки только чудом не рухнули на прохожих и не повредили проезжавшие мимо машины. Строители утверждают, что все было предусмотрено.

Съемка очевидца. Ночь. Улица Красная сосна, север Москвы. Последние приготовления перед сносом высотки бизнес-центра. Еще несколько секунд, и 45-метровое здание складывается как карточный домик. Лавина камней и пыли накрывает проезжую часть. За кадром — смех рабочих. Промзону отдали под жилую застройку летом этого года. Автосалоны и мойка были демонтированы без лишнего шума. С высоткой что-то пошло не так.

Территория на месте сноса уже полностью расчищена от строительного мусора. О ночном происшествии сейчас напоминают лишь булыжники, которые сыпались на головы людям и автомобили в радиусе нескольких десятков метров.

Во время обрушения никто не пострадал. И пострадать не мог, говорят строители. Жителей соседних домов заранее оповестили о сносе.

"Была перекрыта и дорога, и пешеходная галерея, — рассказывает начальник строительного участка Игорь Ефремов. — Стояли люди. Ничего не упало на дорогу и на проезжую часть. Все происходило планово. Все люди находились на безопасном расстоянии. И в зоне отлета фрагментов не находилось ни одного человека".

Впрочем, еще раз: на записи видно, как практически под градом обломков проезжают три легковушки, по тротуару проходят люди. Подрядчики уверяют, что проезд был закрыт, тогда откуда взялись машины и прохожие. По версии заслуженного строителя России Азария Лапидуса, вина строителей, скорее всего, лишь косвенная. Очевиден просчет проектировщиков.

Специалисты предполагают, что высотка была возведена с нарушением технологии строительства. Это возможно, и повлияло на столь большой разброс обломков. По некоторым данным, застройщик уже расторг контракт с субподрядчиком.