Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Многоэтажный бизнес-центр при сносе чуть не рухнул на прохожих 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Плановый снос, который пошел не по плану. На севере Москвы был разрушен многоэтажный бизнес-центр. При этом его обломки только чудом не рухнули на прохожих и не повредили проезжавшие мимо машины. Строители утверждают, что все было предусмотрено.
Съемка очевидца. Ночь. Улица Красная сосна, север Москвы. Последние приготовления перед сносом высотки бизнес-центра. Еще несколько секунд, и 45-метровое здание складывается как карточный домик. Лавина камней и пыли накрывает проезжую часть. За кадром — смех рабочих. Промзону отдали под жилую застройку летом этого года. Автосалоны и мойка были демонтированы без лишнего шума. С высоткой что-то пошло не так.
Территория на месте сноса уже полностью расчищена от строительного мусора. О ночном происшествии сейчас напоминают лишь булыжники, которые сыпались на головы людям и автомобили в радиусе нескольких десятков метров.
Во время обрушения никто не пострадал. И пострадать не мог, говорят строители. Жителей соседних домов заранее оповестили о сносе.
"Была перекрыта и дорога, и пешеходная галерея, — рассказывает начальник строительного участка Игорь Ефремов. — Стояли люди. Ничего не упало на дорогу и на проезжую часть. Все происходило планово. Все люди находились на безопасном расстоянии. И в зоне отлета фрагментов не находилось ни одного человека".
Впрочем, еще раз: на записи видно, как практически под градом обломков проезжают три легковушки, по тротуару проходят люди. Подрядчики уверяют, что проезд был закрыт, тогда откуда взялись машины и прохожие. По версии заслуженного строителя России Азария Лапидуса, вина строителей, скорее всего, лишь косвенная. Очевиден просчет проектировщиков.
Специалисты предполагают, что высотка была возведена с нарушением технологии строительства. Это возможно, и повлияло на столь большой разброс обломков. По некоторым данным, застройщик уже расторг контракт с субподрядчиком.
Вести.Ru: последние новости
На ВДНХ возводят "Город зимы" От Ховринской больницы осталось 100 тысяч кубометров мусора На кольцевой линии метро в Москве сбой
Комментарии1
Игорь Ефремов , Новости Москвы , Видео , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как лишать? Я за него заплатил»70
«Мальчики ржали у гроба»359
Лучший следователь Москвы сколотила банду345
Ту-154 расколол Польшу11
Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым673
Видео
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Происшествия
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение