В Москве к зимнему сезону откроют полторы тысячи ледовых катков

Около полутора тысяч катков откроются в Москве в зимний период, сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский

"Всего в городе будет открыто около полутора тысяч катков. Крупнейшие катки будут открыты в парках культуры и отдыха. В этом году в парках будет работать 41 каток, из них 22 с искусственным ледовым покрытием и 19 катков с естественным. На московских катках будут открыты 77 пунктов проката", — сказал Кибовский, выступая на церемонии открытия катка в ЦПКиО имени Горького.

По его словам, первые катки Москвы открылись в Парке Горького и парке Сокольники, при этом цены на посещение катка в Парке Горького останутся на уровне прошлого года.

"Мы не подвержены влиянию цен на энергетические ресурсы, поэтому ценообразование за посещение катка в Парке Горького будет такое же, как и в прошлом году. Мы себе это можем позволить, благодаря тому, что у катка колоссальная посещаемость", — отметил руководитель департамента культуры Москвы.

При этом он добавил, что к зимнему сезону уже готовы 140 объектов городской инфраструктуры. В Сокольниках, например, будет установлена самая длинная в Москве горка протяженностью 200 метров. Всего же в Москве устроят 38 горок.

В свою очередь, директор Парка Горького Марина Люльчук сообщила, что в этом году каток в Парке Горького получил название "Фабрика счастливых людей". По ее словам, каток и пространство парка оформлены в индустриальном стиле.

"В этом году каток в Парке Горького открывается в восьмой раз. Тема катка — "Фабрика счастливых людей". Сам креатив придумала команда Парка Горького, но фраза, ставшая темой катка в этом году, принадлежит американскому писателю Герберту Уэллсу, который, посетив Москву и Парк Горького в 1934 году, сказал, что парк — это настоящая фабрика счастливых людей. Летом парку исполнилось 90 лет, и мы решили не закрывать юбилейную тему", — сказала Люльчук.

По ее словам, площадь катка составляет 16 тысяч квадратных метров, одновременно на катке могут кататься 6 тысяч человек. В парке будет установлена хоккейная коробка, а также откроется детский каток и будет работать школа фигурного катания Алексея Ягудина . По вторникам на катке будет проходить социальный день: посетить каток бесплатно смогут взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, ветераны войны, дети до шести лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Генеральным спонсором катка в Парке Горького является Банк ВТБ . Банк впервые поддерживает несколько проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры, в том числе катки в парках Горького и Сокольники, а также ГУМ-Каток на Красной площади, который откроется в четверг, 29 ноября, и каток на ВДНХ, который откроется 30 ноября.