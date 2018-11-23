Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве к зимнему сезону откроют полторы тысячи ледовых катков 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Около полутора тысяч катков откроются в Москве в зимний период, сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"Всего в городе будет открыто около полутора тысяч катков. Крупнейшие катки будут открыты в парках культуры и отдыха. В этом году в парках будет работать 41 каток, из них 22 с искусственным ледовым покрытием и 19 катков с естественным. На московских катках будут открыты 77 пунктов проката", — сказал Кибовский, выступая на церемонии открытия катка в ЦПКиО имени Горького.
По его словам, первые катки Москвы открылись в Парке Горького и парке Сокольники, при этом цены на посещение катка в Парке Горького останутся на уровне прошлого года.
"Мы не подвержены влиянию цен на энергетические ресурсы, поэтому ценообразование за посещение катка в Парке Горького будет такое же, как и в прошлом году. Мы себе это можем позволить, благодаря тому, что у катка колоссальная посещаемость", — отметил руководитель департамента культуры Москвы.
При этом он добавил, что к зимнему сезону уже готовы 140 объектов городской инфраструктуры. В Сокольниках, например, будет установлена самая длинная в Москве горка протяженностью 200 метров. Всего же в Москве устроят 38 горок.
В свою очередь, директор Парка Горького Марина Люльчук сообщила, что в этом году каток в Парке Горького получил название "Фабрика счастливых людей". По ее словам, каток и пространство парка оформлены в индустриальном стиле.
"В этом году каток в Парке Горького открывается в восьмой раз. Тема катка — "Фабрика счастливых людей". Сам креатив придумала команда Парка Горького, но фраза, ставшая темой катка в этом году, принадлежит американскому писателю Герберту Уэллсу, который, посетив Москву и Парк Горького в 1934 году, сказал, что парк — это настоящая фабрика счастливых людей. Летом парку исполнилось 90 лет, и мы решили не закрывать юбилейную тему", — сказала Люльчук.
По ее словам, площадь катка составляет 16 тысяч квадратных метров, одновременно на катке могут кататься 6 тысяч человек. В парке будет установлена хоккейная коробка, а также откроется детский каток и будет работать школа фигурного катания Алексея Ягудина. По вторникам на катке будет проходить социальный день: посетить каток бесплатно смогут взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, ветераны войны, дети до шести лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Генеральным спонсором катка в Парке Горького является Банк ВТБ. Банк впервые поддерживает несколько проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры, в том числе катки в парках Горького и Сокольники, а также ГУМ-Каток на Красной площади, который откроется в четверг, 29 ноября, и каток на ВДНХ, который откроется 30 ноября.
"С каждым годом Москва все больше преображается, и мы считаем важным поддерживать дальнейшее развитие инфраструктуры нашего города, чтобы жители и гости столицы имели больше возможностей интересно провести свое свободное время. Катание на коньках — это один из символов новогодних и рождественских праздников, и мы очень рады стать частью общей доброй традиции", — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Порошенко ударили под дых накануне автокефалии Крымский мост уронят на украинцев — и это не выдумки
Комментарии
Алексей Ягудин , Александр Ерофеев , Александр Кибовский , Герберт Уэллс , Банк ВТБ , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы33
США разворачивают прокси-флот на Черном море296
Лучший следователь Москвы сколотила банду37
Соловьев схлестнулся с «одержимым бесами» Невзоровым217
Путин прибыл в Крым260
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
07:24
ФСБ сообщила о пытках пациентов в Саратове
Происшествия Общество
06:54
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение