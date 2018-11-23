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Транспортный комплекс Москвы назвал число таксистов-женщин 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Среди столичных таксистов два процента — это женщины, остальные 98 приходится на мужчин, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы в микроблоге в Twitter.
Возраст почти 40 процентов таксистов — от 35 до 44 лет. 25 процентов таксистов — сотрудники 45 и более лет.
Выяснилось также, что каждый второй таксист в городе ездит на собственном автомобиле. 79 процентов работают только в такси, 21 процент совмещает с другой работой. 61 процент подключен к двум и более агрегаторам.
77 процентов таксистов считают, что дорожное движение в Москве улучшилось. Пиковые часы приходятся на периоды с 8:30 до 11:30 и с 16:30 до 21:30 в рабочие дни.
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