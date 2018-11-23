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В мэрии рассказали, как будет выглядеть новогодняя Москва 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Образы бенгальских огней и старинных проездных талонов легли в основу концепции праздничного оформления улиц Москвы и площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", следует из материалов, опубликованных на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" откроется в столице 14 декабря. Фестивальные площадки будут открыты для жителей и гостей города целый месяц.
​Как следует из материалов презентации, образы посадочных талонов и марок на конвертах выбраны из-за ассоциации с путешествием. Городская реклама, билборды и афиши, будут оформлены в виде ленты старинных проездных. Для афиш был выбран красный цвет, цифры "2019" и надписи "С Новым годом, Москва!" расположатся на фоне искр бенгальских огней.
В такой же стилистике задуман и дизайн сувенирной продукции. В этом году это будут одноразовые стаканчики, чехлы для смартфонов, елочные шары и проездные билеты. Украшен к Новому году будет и наземный общественный транспорт.
Помимо красного, белого и золотого цветов, основными цветами для новогоднего украшения города станут зеленый, синий и голубой.
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Сергей Собянин , Правительство Москвы , Новости Москвы , Москва
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