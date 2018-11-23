В Москве проведут омолаживающую обрезку более тысячи тополей

Омолаживающую обрезку более 1 тысячи тополей проведут в Москве специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" до конца марта, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.

"Сотрудники комплекса городского хозяйства города Москвы приступили к работам по омолаживающей обрезке тополей. До конца марта специалистами ГБУ "Автомобильные дороги" будет обработано порядка 1 тысячи деревьев", — говорится в сообщении.

Традиционно такие работы начинаются с середины ноября, когда у растений останавливается сокодвижение. Крона тополей обрезается практически полностью, иногда при необходимости может удаляться и часть ствола. Как именно будет обрезано конкретное дерево, решает специалист-дендролог.

"Основные работы в этом году будут проведены в Северном, Западном и Центральном округах. К омолаживающей обрезке уже приступили в сквере на Краснохолмской набережной, специалисты также планируют обработать тополя вдоль Киевского, Дмитровского, Ленинградского шоссе и других объектов дорожного хозяйства", — рассказали в ведомстве.

Как пояснили в комплексе, такая обрезка называется омолаживающей, потому что после неё, весной, деревья постепенно обрастут, а на второй год приобретут полностью новую крону.