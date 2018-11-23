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В Москве проведут омолаживающую обрезку более тысячи тополей 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Омолаживающую обрезку более 1 тысячи тополей проведут в Москве специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" до конца марта, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.
"Сотрудники комплекса городского хозяйства города Москвы приступили к работам по омолаживающей обрезке тополей. До конца марта специалистами ГБУ "Автомобильные дороги" будет обработано порядка 1 тысячи деревьев", — говорится в сообщении.
Традиционно такие работы начинаются с середины ноября, когда у растений останавливается сокодвижение. Крона тополей обрезается практически полностью, иногда при необходимости может удаляться и часть ствола. Как именно будет обрезано конкретное дерево, решает специалист-дендролог.
"Основные работы в этом году будут проведены в Северном, Западном и Центральном округах. К омолаживающей обрезке уже приступили в сквере на Краснохолмской набережной, специалисты также планируют обработать тополя вдоль Киевского, Дмитровского, Ленинградского шоссе и других объектов дорожного хозяйства", — рассказали в ведомстве.
Как пояснили в комплексе, такая обрезка называется омолаживающей, потому что после неё, весной, деревья постепенно обрастут, а на второй год приобретут полностью новую крону.
"Такие тополя не пылят 3-5 лет и не поражаются тополевой молью, пестрянкой, которая в последние годы стала наращивать свою численность, раздражая жителей города. Она летит на свет в окна и прячется в квартирах на зимовку", — заключили в КГХ.
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РИА Новости , Новости Москвы , Москва
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