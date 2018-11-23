Сбой произошел на «синей» ветке метро Москвы

Сбой в движении поездов возник на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Согласно предварительным данным, на перегоне между станциями «Бауманская» и «Электрозаводская» не работает светофор.

На «синей» ветке поезда идут с увеличенными интервалами от станции «Пятницкое шоссе» в сторону центра, пишет «Интерфакс» . На платформах скапливается большое число людей, пассажиры с трудом заходят в поезда. По громкой связи прозвучало объявление о том, что от станции «Партизанская» до станции «Киевская» подвижные составы ходят с увеличенными интервалами.