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СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников
СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников

Сбой произошел на «синей» ветке метро Москвы 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Сбой в движении поездов возник на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Согласно предварительным данным, на перегоне между станциями «Бауманская» и «Электрозаводская» не работает светофор.
На «синей» ветке поезда идут с увеличенными интервалами от станции «Пятницкое шоссе» в сторону центра, пишет «Интерфакс». На платформах скапливается большое число людей, пассажиры с трудом заходят в поезда. По громкой связи прозвучало объявление о том, что от станции «Партизанская» до станции «Киевская» подвижные составы ходят с увеличенными интервалами.
Как сообщал News.ru, специалисты с 2013 года полностью обновили почти 50% лестниц, ведущих из подземных переходов московского метро в город. Об этом заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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Максим Ликсутов , Интерфакс , Новости Москвы , Москва
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