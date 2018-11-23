Московское метро впервые присоединится к «Чёрной пятнице»

Столичный метрополитен впервые примет участие масштабной распродаже «Черная пятница», которая проходит с 23 по 30 ноября. Сувениры с символикой подземки и московского транспорта можно будет приобрести со скидкой до 70%.

«В наших сувенирных магазинах и на стойках «Живое общение» пассажиры смогут приобрести более 200 различных сувениров», — приводит ТАСС слова замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Ранее News.ru писал о том, что эксперты обнаружили порядка 400 сайтов-клонов глобальной торговой площадки AliExpress, появившихся накануне массовой распродажи «Чёрная пятница». Аудитория подобных фейковых сайтов может составлять сотни тысяч человек. Ущерб покупателей, в то же время, составит несколько десятков тысяч рублей.