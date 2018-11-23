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Московское метро впервые присоединится к «Чёрной пятнице» 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичный метрополитен впервые примет участие масштабной распродаже «Черная пятница», которая проходит с 23 по 30 ноября. Сувениры с символикой подземки и московского транспорта можно будет приобрести со скидкой до 70%.
«В наших сувенирных магазинах и на стойках «Живое общение» пассажиры смогут приобрести более 200 различных сувениров», — приводит ТАСС слова замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.
Ранее News.ru писал о том, что эксперты обнаружили порядка 400 сайтов-клонов глобальной торговой площадки AliExpress, появившихся накануне массовой распродажи «Чёрная пятница». Аудитория подобных фейковых сайтов может составлять сотни тысяч человек. Ущерб покупателей, в то же время, составит несколько десятков тысяч рублей.
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Юлия Темникова , ИТАР-ТАСС , Новости Москвы
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