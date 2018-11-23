Рейтинг киосков с шаурмой появится в столице по итогам проверок, которые проводили в торговых точках активисты проекта «Безопасная столица». Результаты, в частности, будут опубликованы в соцсетях.
Координатор проекта Антон Акишин заявил, что активисты попробуют связаться с координаторами таких приложений, как «Шаурма Патруль» и передать им полученные в ходе проверок данные.
«Они сравнят со своими, выложат у себя и напишут, что данная продукция является опасной для здоровья и жизни. Таким образом мы сделаем рейтинг киосков, где готовят шаурму», — цитирует Акишиа Агентство «Москва».