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Рейтинг киосков с шаурмой создадут в Москве 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Рейтинг киосков с шаурмой появится в столице по итогам проверок, которые проводили в торговых точках активисты проекта «Безопасная столица». Результаты, в частности, будут опубликованы в соцсетях.
Координатор проекта Антон Акишин заявил, что активисты попробуют связаться с координаторами таких приложений, как «Шаурма Патруль» и передать им полученные в ходе проверок данные.
«Они сравнят со своими, выложат у себя и напишут, что данная продукция является опасной для здоровья и жизни. Таким образом мы сделаем рейтинг киосков, где готовят шаурму», — цитирует Акишиа Агентство «Москва».
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АГН "Москва" , Новости Москвы , Москва
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