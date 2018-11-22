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В метро Москвы отремонтировали 350 лестниц с 2013 года 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Московском метрополитене отремонтировали 350 лестниц подземных переходов с 2013 года, сообщает Newinform.
Работы проведены на 135 станциях.
Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, многие участки повредились в результате перепадов температур, из-за нагрузок в связи с высоким пассажиропотоком, из-за осадков.
«С 2013 года мы полностью обновили почти половину всех лестниц в переходах столичной подземки», — цитирует Ликсутова портал мэра и правительства.
До конца года должны быть обновлены ещё около 100 лестниц на 25 станциях.
Ранее НСН сообщала, что Большую кольцевую линию метро Москвы планируют замкнуть к 2023 году.
RT на русском: последние новости
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Максим Ликсутов , Новости Москвы , Москва
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