В метро Москвы отремонтировали 350 лестниц с 2013 года

В Московском метрополитене отремонтировали 350 лестниц подземных переходов с 2013 года, сообщает Newinform.

Работы проведены на 135 станциях.

Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , многие участки повредились в результате перепадов температур, из-за нагрузок в связи с высоким пассажиропотоком, из-за осадков.

«С 2013 года мы полностью обновили почти половину всех лестниц в переходах столичной подземки», — цитирует Ликсутова портал мэра и правительства.

До конца года должны быть обновлены ещё около 100 лестниц на 25 станциях.

Ранее НСН сообщала, что Большую кольцевую линию метро Москвы планируют замкнуть к 2023 году.