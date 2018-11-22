В центре Москвы из-за ремонта ограничили доступ к 250 платным парковкам

Доступ к 250 платным парковкам ограничен на нескольких центральных улицах в Москве на время проведения ремонтных работ, сообщается на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"В связи с проведением ремонтных работ с 20 ноября доступ к платным парковкам, расположенным на Самотечной и Делегатской улицах, а также в 1-м Волконском переулке, ограничен", — сообщили в пресс-службе учреждения в четверг.

Всего на этом участке расположены 250 парковочных мест, из них 26 мест предназначены для инвалидов, уточнили в пресс-службе.