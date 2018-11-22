С. Кузнецов, являющийся главным архитектором Москвы, сообщил о том, что в настоящий момент реконструировано 59,6 км набережных города, пишет новостной портал ИНТЕРфакс. По данным агентства, до 2020 года плановое облагораживание коснется еще 24,5 км.
С. Кузнецов считает необходимым рационализацию использования московских набережных путем реставрации. Долгие годы прибрежные зоны столицы оставались заброшенными и неприглядными.
Общая протяженность набережных Москвы равна 169 км, поэтому для охвата работ по максимально возможной территории были привлечены инвесторы. 69 км прибрежной зоны будет реконструировано частными компаниями, занимающимися возведением жилых и торговых комплексов у реки.