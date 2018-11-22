В Москве облагорожено почти 60 километров набережных

С. Кузнецов, являющийся главным архитектором Москвы , сообщил о том, что в настоящий момент реконструировано 59,6 км набережных города, пишет новостной портал ИНТЕРфакс . По данным агентства, до 2020 года плановое облагораживание коснется еще 24,5 км.

С. Кузнецов считает необходимым рационализацию использования московских набережных путем реставрации. Долгие годы прибрежные зоны столицы оставались заброшенными и неприглядными.

Общая протяженность набережных Москвы равна 169 км, поэтому для охвата работ по максимально возможной территории были привлечены инвесторы. 69 км прибрежной зоны будет реконструировано частными компаниями, занимающимися возведением жилых и торговых комплексов у реки.