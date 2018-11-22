Москвичи смогут бесплатно кататься на коньках на шести площадках

Городские парки приглашают жителей Москвы и гостей столицы на катки, к 25 ноября будут работать уже 17 катков с искусственным льдом, а на шести площадках можно покататься бесплатно, если прийти со своими коньками, сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что с 22 ноября можно выйти на лед в Парке Горького, парках "Фили", 50-летия Октября и "Красная Пресня". В субботу, 24 ноября, откроются катки в сквере в Олонецком проезде, саду имени Баумана, Воронцовском, Перовском, Гончаровском парках, а также в парках "Северное Тушино", "Ангарские пруды" и "Дубки".

На большинстве катков стоимость входа не превысит 350 рублей, сообщается на сайте. Немного больше придется заплатить посетителям Парка Горького и "Сокольников". Во всех парках действует система льгот, а также есть детские билеты.

Кроме того, бесплатно покататься на своих коньках можно будет в парках 50-летия Октября, Гончаровском, Воронцовском, а также в парке "Дубки" и в парке на Ангарской улице, бесплатная система будет также действовать на катке Free of Charge в парке Северного речного вокзала.

Ранее сообщалось, что два катка, павильон для керлинга и площадка "Юкигассен" для командной игры в снежки откроются 30 ноября на ВДНХ в Москве.