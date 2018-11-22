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В Москве заменят крепления табло на станции метро «Сходненская» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Крепления указателя на платформе станции "Сходненская" московского метрополитена будут восстановлены либо заменены, на данный момент информационное табло временно сняли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной "подземки".
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что на платформе станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра утром в четверг отсоединилось одно из двух креплений информационного табло.
"Специалисты уже прибыли на место: крепление будет восстановлено или заменено. Безопасности пассажиров и движению поездов ничто не угрожает. Указатель сняли. В ближайшее время решим вопрос с креплениями и вывесим этот указатель вновь", — прокомментировали РИА Новости в метрополитене.
В рамках соблюдения безопасности пассажиров были приняты меры предосторожности, территория вокруг указателя огорожена.
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РИА Новости , Новости Москвы , Москва
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