В Москве заменят крепления табло на станции метро «Сходненская»

Крепления указателя на платформе станции "Сходненская" московского метрополитена будут восстановлены либо заменены, на данный момент информационное табло временно сняли, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной "подземки".

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что на платформе станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра утром в четверг отсоединилось одно из двух креплений информационного табло.

"Специалисты уже прибыли на место: крепление будет восстановлено или заменено. Безопасности пассажиров и движению поездов ничто не угрожает. Указатель сняли. В ближайшее время решим вопрос с креплениями и вывесим этот указатель вновь", — прокомментировали РИА Новости в метрополитене.

В рамках соблюдения безопасности пассажиров были приняты меры предосторожности, территория вокруг указателя огорожена.