«Ласточки» из Москвы будут улетать по-новому

9 декабря изменится расписание движения скоростных поездов по маршруту Москва-Смоленск

Вводятся сдвоенные поезда между двумя городами-героями, сообщается на сайте Московской железной дороги. Популярность скоростного электропоезда «Ласточка» растет с каждым месяцем. Ведь доехать всего за 4 с небольшим часа из Москвы в Смоленск или обратно — просто удобно.

Составы из 10 вагонов станут курсировать в вечерние часы, совершая последние рейсы из обоих городов. Также в новом графике одной из двух пар «Ласточек» сообщением Москва — Вязьма маршрут продлят до Смоленска. То есть с 9 декабря из столицы в Смоленск и обратно будут курсировать 4 пары этих быстрых электропоездов. Все «Ласточки» будут останавливаться на станциях Ярцево, Сафоново, Вязьма, Гагарин и Можайск.