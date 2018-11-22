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«Ласточки» из Москвы будут улетать по-новому 

Вести Подмосковья 4 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
9 декабря изменится расписание движения скоростных поездов по маршруту Москва-Смоленск
Вводятся сдвоенные поезда между двумя городами-героями, сообщается на сайте Московской железной дороги. Популярность скоростного электропоезда «Ласточка» растет с каждым месяцем. Ведь доехать всего за 4 с небольшим часа из Москвы в Смоленск или обратно — просто удобно.
Составы из 10 вагонов станут курсировать в вечерние часы, совершая последние рейсы из обоих городов. Также в новом графике одной из двух пар «Ласточек» сообщением Москва — Вязьма маршрут продлят до Смоленска. То есть с 9 декабря из столицы в Смоленск и обратно будут курсировать 4 пары этих быстрых электропоездов. Все «Ласточки» будут останавливаться на станциях Ярцево, Сафоново, Вязьма, Гагарин и Можайск.
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Новости Москвы , Москва
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