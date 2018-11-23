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Москву искусственно заморозили 

Мослента + ещё 3 1 час назад
В Москве завершили обустройство 120 городских искусственных катков. Об этом в четверг, 22 ноября, «Интерфаксу» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Чиновник уточнил, что на столичных открытых катках были завершены работы по намораживанию льда.
«Катки оснащены освещением, пунктами проката, медицинской помощи и питания, раздевалками, туалетными модулями», — добавил Бирюков.
Кроме того, сообщается, что зимой в столице будут функционировать более 1,4 тысячи площадок для катания на коньках с естественным и искусственным покрытием. Заливка натурального льда начнется, когда в городе установится стабильная отрицательная температура.
20 ноября сообщалось, что в столичном парке на ВДНХ откроется комплекс зимних развлечений «Город зимы», одним из главных объектов которого станут два новых катка вместимостью 2,4 и 1,2 тысячи человек соответственно.
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Петр Бирюков , Интерфакс , Новости Москвы , Видео , Москва
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