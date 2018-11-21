Столичная молодежь отказывается от бумажных денег

Почти 89 процентов москвичей предпочитают расплачиваться за покупки банковскими картами. Молодежь в возрасте до тридцати лет наличные не воспринимает вообще. Так ли очевидны причины перехода от бумаги к пластику, и какую выгоду с этого имеют банки, выяснила корреспондент «ВМ».

Кешбэки, бонусы, лояльность от партнеров банка, доступность финансов всегда и везде — список причин массового отказа от бумажных денег продолжителен и понятен.

— Превыше всего — это удобно, — утверждает директор департамента архитектуры и разработки программного обеспечения Национальной системы платежных карт Игорь Голдовский. — Вам не надо таскать с собой крупные суммы денег. К тому же, если вы теряете наличные, — это навсегда. Если вы теряете карту или мобильный телефон с приложением, с высокой вероятностью ничего не случится. Никакие комиссии при оплате картой не берутся.

А с учетом того, что средства аутентификации клиента сейчас очень надежные, безопасность операции гарантирована. Есть выгода и для магазинов: уменьшаются размеры инкассации, себестоимость обслуживания покупки становится ниже.

Любопытно мнение психологов по вопросу пристрастия населения к банковским картам. Оказывается, с деньгами проще расставаться, когда они существуют вот в такой невидимой форме. Как следствие — расходы поклонников безналичного расчета значительно выше.

— Это работает по принципу казино, — объясняет эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина. — Деньги обмениваются на фишки именно потому, что психологически их легче потратить. Так и с картами. Это не финансы, а некая игрушка, которая реализует желания.

Важно отметить, что сложившаяся ситуация с массовым отказом от «бумаги» выгодна и банкам. И предлагаемые за безнал поощрения — не более чем завлекающий клиентов маневр.

— Когда покупатель расплачивается карточкой, с магазина снимается комиссия, — рассказал кандидат физикоматематических наук, председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. — Она может быть разной, плюс-минус два процента, которые делятся между многочисленными участниками цепочки: банком, выпустившим карту, банком, обслуживающим магазин, и так далее. В масштабах страны, да даже в масштабах Москвы это очень большие суммы.

Плюс, по словам Достова, когда человек пользуется дебетовой картой, физически его деньги находятся в банке. Банк получает на эти деньги процент, с чего и зарабатывает.