Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичная молодежь отказывается от бумажных денег 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Почти 89 процентов москвичей предпочитают расплачиваться за покупки банковскими картами. Молодежь в возрасте до тридцати лет наличные не воспринимает вообще. Так ли очевидны причины перехода от бумаги к пластику, и какую выгоду с этого имеют банки, выяснила корреспондент «ВМ».
Кешбэки, бонусы, лояльность от партнеров банка, доступность финансов всегда и везде — список причин массового отказа от бумажных денег продолжителен и понятен.
— Превыше всего — это удобно, — утверждает директор департамента архитектуры и разработки программного обеспечения Национальной системы платежных карт Игорь Голдовский. — Вам не надо таскать с собой крупные суммы денег. К тому же, если вы теряете наличные, — это навсегда. Если вы теряете карту или мобильный телефон с приложением, с высокой вероятностью ничего не случится. Никакие комиссии при оплате картой не берутся.
А с учетом того, что средства аутентификации клиента сейчас очень надежные, безопасность операции гарантирована. Есть выгода и для магазинов: уменьшаются размеры инкассации, себестоимость обслуживания покупки становится ниже.
Любопытно мнение психологов по вопросу пристрастия населения к банковским картам. Оказывается, с деньгами проще расставаться, когда они существуют вот в такой невидимой форме. Как следствие — расходы поклонников безналичного расчета значительно выше.
— Это работает по принципу казино, — объясняет эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина. — Деньги обмениваются на фишки именно потому, что психологически их легче потратить. Так и с картами. Это не финансы, а некая игрушка, которая реализует желания.
Важно отметить, что сложившаяся ситуация с массовым отказом от «бумаги» выгодна и банкам. И предлагаемые за безнал поощрения — не более чем завлекающий клиентов маневр.
— Когда покупатель расплачивается карточкой, с магазина снимается комиссия, — рассказал кандидат физикоматематических наук, председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. — Она может быть разной, плюс-минус два процента, которые делятся между многочисленными участниками цепочки: банком, выпустившим карту, банком, обслуживающим магазин, и так далее. В масштабах страны, да даже в масштабах Москвы это очень большие суммы.
Плюс, по словам Достова, когда человек пользуется дебетовой картой, физически его деньги находятся в банке. Банк получает на эти деньги процент, с чего и зарабатывает.
— Интереснее всего история с кредитами, — добавляет эксперт. — Если клиент покупает в кредит, тут банк имеет самый большой процент. Суммы прибыли колоссальны. Так что чем больше людей платят картами, тем выше выгода финансовых организаций.
Вечерняя Москва: последние новости
Стартовала проходка тоннеля на южном участке Большой кольцевой линии Москвичей предупредили о массовом появлении лже-сотрудников Мосэнергосбыта Реконструкция набережных на территории ЗИЛ начнется в 2019 году
Комментарии
Виктор Достов , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девушка пришла на работу довольная»28
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки1330
Совфед ищет повод для ядерного удара224
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша202
Сама попросила: Миллионер убил подругу во время БДСМ-игр108
Видео
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
03:47
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша
Происшествия
03:38
Рэпера Хаски задержали
Шоу-бизнес
02:26
В России решили переоценить итоги Афганской войны
Армия
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
05:58
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
01:11
В ДНР сообщили о прибывших с нехорошими целями британцах
В мире
02:20
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Происшествия
00:21
На Москву идет шторм из Сибири
Погода Новости Москвы
04:32
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение