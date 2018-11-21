Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки

В Москве снесли Ховринскую больницу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Демонтаж недостроенной Ховринской больницы на севере Москвы полностью завершился в среду. Площадку освободят от строительного мусора до конца февраля, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.
"Сегодня полностью завершился снос конструкций здания Ховринской больницы. Сама площадка для дальнейших работ будет освобождена от строительного мусора до конца февраля", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате сноса долгостроя образовалось порядка 100 тыс. кубометров отходов. Переработанный на специальных дробилках мусор будет использован для строительства других объектов.
На месте долгостроя планируется возвести ЖК из четырех домов по индивидуальному проекту. Общая площадь комплекса составит около 315 тыс. кв.м, площадь квартир — 200 тыс. кв. м. Старт строительства намечен на апрель 2019 года.
Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе долгостроя.
ТАСС: последние новости
Движение поездов на Кольцевой линии московского метро вошло в график после сбоя Власти Москвы назвали адреса строительства новых мостов Власти Москвы предупредили о росте случаев мошенничества с приборами учета электроэнергии
Комментарии3
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы пожалели об участии в Евромайдане299
На Москву идет шторм из Сибири49
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки65
Умер Максим Михайлов8
Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины121
Видео
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
05:58
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
01:11
В ДНР сообщили о прибывших с нехорошими целями британцах
В мире
02:20
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Происшествия
00:21
На Москву идет шторм из Сибири
Погода Новости Москвы
04:32
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Оружие Армия
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:22
Опубликованы переговоры пилотов сбившего человека лайнера
Происшествия
00:48
МВД проверит фотосессию мажорки с машиной ДПС
Происшествия
19:30
Умерла Зоя Ерошок
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение