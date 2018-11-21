В Москве снесли Ховринскую больницу

Демонтаж недостроенной Ховринской больницы на севере Москвы полностью завершился в среду. Площадку освободят от строительного мусора до конца февраля, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"Сегодня полностью завершился снос конструкций здания Ховринской больницы. Сама площадка для дальнейших работ будет освобождена от строительного мусора до конца февраля", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате сноса долгостроя образовалось порядка 100 тыс. кубометров отходов. Переработанный на специальных дробилках мусор будет использован для строительства других объектов.

На месте долгостроя планируется возвести ЖК из четырех домов по индивидуальному проекту. Общая площадь комплекса составит около 315 тыс. кв.м, площадь квартир — 200 тыс. кв. м. Старт строительства намечен на апрель 2019 года.

Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе долгостроя.