В Москве прошел конкурс замещающих семей

17 ноября 2018 года Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы провел праздник для семей опекунов (попечителей), приемных родителей города Москвы, приуроченный к Всемирному дню сирот.

В центре столицы в Городском саду «Эрмитаж» прошла презентация фотовыставки приемных семей города Москвы. На территории сада гости смогли окунуться в атмосферу праздника: ребят и их родителей ожидали весёлая музыка, песни, множество увлекательных игр и развлечений, зажигательный танцевальный флэш-моб.

Официальную часть мероприятия открыла Елена Игоревна Возжаева, начальник Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратились Ирина Вячеславовна Полежаева , председатель Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей Москвы, и семья Камоловых Елены Александровны и Руслана Валерьевича, участников пилотного проекта Правительства Москвы по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей старшего возраста.

Гости праздника выбрали лучшую семейную фотографию из представленных на выставке. Приз зрительских симпатий получила семья Керимбая и Эльмиры Касьяновых.

По завершению презентации фотовыставки семьи были приглашены в Московский театр «Новая опера им. Е. В. Колобова».

В театре состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников ежегодного Московского городского конкурса замещающих семей «Наш теплый дом».

В этом году в конкурсе участвовали 12 замещающих семей из различных округов города Москвы.

Отборочный этап конкурса прошёл 10 ноября 2018 г. Участники конкурса представляли свои семьи в 4 конкурсных испытаниях: творческий конкурс «Семья — основа державы»; конкурс художественного творчества; творческая семейная мастерская; спортивный конкурс «Мама, папа, я — спортивная семья».

По результатам конкурсных испытаний трём приемным семьям, набравшим максимальное количество баллов, было присвоено звание лауреатов конкурса. Первое место заняла семья Ирины и Александра Фирсановых , воспитывающая 7 приемных детей. Второе место присуждено семье Андрея и Людмилы Яким, воспитывающей 8 приемных детей, третье место — семье Ирины и Михаила Бабуриных, воспитывающей 3 приемных детей.

Победитель конкурса, семья Фирсановых, получила право представлять город Москву на Всероссийском конкурсе художественного творчества «Ассамблея замещающих семей».

Победители и участники конкурса получили ценные призы.

В завершении мероприятия перед участниками и гостями выступили детские творческие коллективы и артисты театра «Новая опера им. Е. В. Колобова» с концертной программой «Детское».