Ещё
Станцию метро «Ховрино» закроют на два дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выходные закроют станцию метро «Ховрино» 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В выходные, 24 и 25 ноября, будет закрыта станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро. Это необходимо для подключения строящейся станции "Беломорская".
Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, для пассажиров будет работать компенсационный автобусный маршрут N КМ. Сориентироваться помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров.
Станция откроется в понедельник, 26 ноября, в обычное время — в 5:30 утра.
В метрополитене особо отметили, что работы проводятся специально в выходные дни, когда пассажиропоток в метро уменьшается.
Будущей "Беломорской" смогут пользоваться более 140 тысяч жителей районов Левобережный и Ховрино. Ожидается, что с открытием станции нагрузка на "Речной вокзал" уменьшится до 25%. В часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5-10 тысяч человек.
Российская Газета: последние новости
Собянин рассказал о реставрации московских храмов В Москве создадут пять линий центральных диаметров Движение в Москве перекроют из-за хоккейных матчей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины91
Сама попросила: Миллионер убил подругу во время БДСМ-игр92
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе54
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой76
ЕС в панике: что делать с Азовским морем?10
Видео
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
03:05
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:22
«Продолжаем полет»: пилот сбившего мужчину лайнера
Происшествия
00:48
МВД проверит фотосессию мажорки с машиной ДПС
Происшествия
19:30
Умерла Зоя Ерошок
Общество
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:51
Набережные Москвы-реки украсят 13 мостов
Новости Москвы
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение