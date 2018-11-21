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Принят закон о бюджете Москвы на 2019 год
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Принят закон о бюджете Москвы на 2019 год 

Москва24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Московской городской думы приняли закон о бюджете Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Решение принято на заседании столичного парламента. Проект закона ранее внес Сергей Собянин.
Доходы бюджета Москвы в следующем году составят 2 триллиона 326 миллиардов 633,5 миллиона рублей, в 2020 — 2 триллиона 446 миллиардов 799,1 миллиона рублей, в 2021 — 2 триллиона 586 миллиардов 53 миллиона рублей.
Из доходов бюджета федеральные налоги в 2019 году составят 1 триллион 767 миллиардов 965 миллиона рублей, в 2020 году — 1 триллион 864 миллиарда 108,9 миллиона рублей, в 2021 — 1 триллион 979 миллиардов 477,8 миллиона рублей. Региональные и местные налоги составят 215 миллиардов 138 миллионов, 223 миллиарда 199,3 миллиона и 231 миллиард 239,7 миллиона рублей соответственно.
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