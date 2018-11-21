Принят закон о бюджете Москвы на 2019 год

Доходы бюджета Москвы в следующем году составят 2 триллиона 326 миллиардов 633,5 миллиона рублей, в 2020 — 2 триллиона 446 миллиардов 799,1 миллиона рублей, в 2021 — 2 триллиона 586 миллиардов 53 миллиона рублей.

Из доходов бюджета федеральные налоги в 2019 году составят 1 триллион 767 миллиардов 965 миллиона рублей, в 2020 году — 1 триллион 864 миллиарда 108,9 миллиона рублей, в 2021 — 1 триллион 979 миллиардов 477,8 миллиона рублей. Региональные и местные налоги составят 215 миллиардов 138 миллионов, 223 миллиарда 199,3 миллиона и 231 миллиард 239,7 миллиона рублей соответственно.