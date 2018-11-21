Московские коты оказались в ловушке

Рабочие залили бетоном дыру в фундаменте столичного здания и перекрыли котам выход на улицу. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает телеканал «Москва 24».

Инцидент произошел на улице 1905 года в здании типографии « Московского комсомольца ». Волонтеры выяснили, что кошка с котятами в безопасности, могут свободно передвигаться по большому подвалу и имеют доступ к еде, однако выход на улицу им был действительно заблокирован. Зоозащитники постараются найти котам хозяев.

Животным запрещено находиться в нежилых помещениях домов, рассказал заместитель директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов , добавив, что они «дерут» теплоизоляцию трубопроводов, а также «разносят блох и клещей, которые поползут вверх по стоякам».

В ноябре житель столицы попал в реанимацию с ожогами 32 процентов тела, которые получил из-за своего кота. 42-летний мужчина поднял с плиты кастрюлю с горячим супом, случайно наступил на питомца и, потеряв равновесие, упал на пол и опрокинул на себя емкость.