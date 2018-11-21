Ещё
В Битцевском лесу расскажут о птице года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Битцевском лесу расскажут о птице года 

Ясенево + ещё 1 1 час назад
Фото: Ясенево
Завтра в экоцентре пройдет увлекательная пешая экскурсия по Битцевскому парку. Детей и родителей познакомят с уникальным представителем семейства пернатых — скопой.
В 2018 году скопа по решению "Союза охраны птиц России" скопа, занесенная в Красную книгу, получила титул птицы года. Начало мероприятия «Птица года: Скопа» в 14:00–на природных территориях «Битцевский лес» (4 +).
Скопа — красивая хищная птица. Ее контрастный наряд, в котором чередуются черные, белые и палево-бурые тона так необычен и так отличается от окраски остальных пернатых хищников, что систематики помещают ее в отдельный род и даже отдельное семейство (единственный представитель семейства скопиных (Pandionidae))
Скопа распространена на всех континентах, кроме Антарктиды.
Титул «Птица года» в России избирается ежегодно, начиная с 1996 года. Избранный вид становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные исследования, распространяются информационные листовки и плакаты, проводятся детские конкурсы рисунков и другие мероприятия. Этот титул может получить не только отдельный вид, но и систематическая группа птиц фауны России, легко узнаваемая любителями и нуждающаяся в помощи человека.
Ясенево: последние новости
Проект жилого квартала по программе реновации в Конькове одобрили Роскомнадзор не обнаружил нарушений в работе столичных МФЦ Одобрен проект жилого квартала по программе реновации в районе Коньково
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе64
«Истинные финны» захотели кусочек России359
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»67
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились92
Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой94
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:11
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Происшествия
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение