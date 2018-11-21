В Битцевском лесу расскажут о птице года

Завтра в экоцентре пройдет увлекательная пешая экскурсия по Битцевскому парку. Детей и родителей познакомят с уникальным представителем семейства пернатых — скопой.

В 2018 году скопа по решению "Союза охраны птиц России" скопа, занесенная в Красную книгу, получила титул птицы года. Начало мероприятия «Птица года: Скопа» в 14:00–на природных территориях «Битцевский лес» (4 +).

Скопа — красивая хищная птица. Ее контрастный наряд, в котором чередуются черные, белые и палево-бурые тона так необычен и так отличается от окраски остальных пернатых хищников, что систематики помещают ее в отдельный род и даже отдельное семейство (единственный представитель семейства скопиных (Pandionidae))

Скопа распространена на всех континентах, кроме Антарктиды.

Титул «Птица года» в России избирается ежегодно, начиная с 1996 года. Избранный вид становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные исследования, распространяются информационные листовки и плакаты, проводятся детские конкурсы рисунков и другие мероприятия. Этот титул может получить не только отдельный вид, но и систематическая группа птиц фауны России, легко узнаваемая любителями и нуждающаяся в помощи человека.