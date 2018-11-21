Акция с бесплатными прививками животных пройдет в столице

Акция «Правильная забота — здоровый питомец», посвященная здоровью домашних животных, пройдет в столице с 23 ноября по 2 декабря. О том, как будут проходить мероприятия, рассказали на официальном сайте мэра и правительства Москвы

Данную акцию проводит городской Комитет ветеринарии. К ней будут приурочены лекции ветеринаров, а также за время проведения акции жители смогут бесплатно привить от бешенства своих животных. В столице откроют более 50 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов.

Бесплатные лекции по уходу за животными в условиях мегаполиса пройдут в образовательных учреждениях, контактных зоопарках, кинологических центрах и на выставках животных. Также пройдут открытые уроки в восьми парках столицы.

Жители района смогут привить своих питомцев в ближайшем прививочном пункте по адресу: ул. Липецкая, д. 17. Ознакомиться с полным списком учреждений, участвующих в акции можно на сайте.