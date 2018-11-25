Снег, гололедица и до двух градусов мороза ожидают москвичей в воскресенье

До двух градусов мороза, снег и гололедица ожидаются в столице в воскресенье, сообщает Гидрометцентр РФ

"Облачно. Местами небольшой снег. Местами гололедица", — прогнозируют синоптики.

Днем термометры в Москве покажут от минус двух до нуля градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник в Москве температура опустится до минус шести градусов, местами также возможен небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус пяти градусов до нуля, ночью возможны заморозки до минус девяти градусов.