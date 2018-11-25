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Снег, гололедица и до двух градусов мороза ожидают москвичей в воскресенье 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
До двух градусов мороза, снег и гололедица ожидаются в столице в воскресенье, сообщает Гидрометцентр РФ.
"Облачно. Местами небольшой снег. Местами гололедица", — прогнозируют синоптики.
Днем термометры в Москве покажут от минус двух до нуля градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
В ночь на понедельник в Москве температура опустится до минус шести градусов, местами также возможен небольшой снег и гололедица.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус пяти градусов до нуля, ночью возможны заморозки до минус девяти градусов.
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