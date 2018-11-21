Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта

В Москве орудуют лжесотрудники Мосэнергосбыта

Москве участились случаи мошенничества, когда представители недобросовестных организаций представляются сотрудниками Мосэнергосбыта и вынуждают граждан заменить приборы учета электроэнергии. Департамент ЖКХ предостерег горожан.

"В Москве участились случаи, когда представители недобросовестных организаций, представляясь работниками АО "Мосэнергосбыт" или его подрядчиков, вводят граждан в заблуждение и понуждают к замене приборов учета электроэнергии, в том числе вышедших за межповерочный интервал. При этом грубо нарушается процедура замены счетчика, установленная действующим законодательством, что влечет за собой доначисление платы за потребленную электроэнергию", — сообщает департамент.

На дверях квартир и в почтовых ящиках стали появляться уведомления, в которых сообщается об истечении срока межповерочного интервала (времени, на протяжении которого гарантируется корректная работа устройства) их счетчика. Такие уведомления оставляют представители организаций, не имеющих отношения к Мосэнергосбыту, подчеркнули в компании. Злоумышленники используют бланки, похожие на документы Мосэнергосбыта и содержащие старый логотип компании, неактуальный номер телефона и другую неверную реквизитную информацию.

В ведомстве призвали москвичей быть бдительными и напомнили, что работники Мосэнергосбыта не ходят по квартирам и не принуждают жителей заменять счетчики.