Ещё
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве орудуют лжесотрудники Мосэнергосбыта 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
В Москве участились случаи мошенничества, когда представители недобросовестных организаций представляются сотрудниками Мосэнергосбыта и вынуждают граждан заменить приборы учета электроэнергии. Департамент ЖКХ предостерег горожан.
"В Москве участились случаи, когда представители недобросовестных организаций, представляясь работниками АО "Мосэнергосбыт" или его подрядчиков, вводят граждан в заблуждение и понуждают к замене приборов учета электроэнергии, в том числе вышедших за межповерочный интервал. При этом грубо нарушается процедура замены счетчика, установленная действующим законодательством, что влечет за собой доначисление платы за потребленную электроэнергию", — сообщает департамент.
На дверях квартир и в почтовых ящиках стали появляться уведомления, в которых сообщается об истечении срока межповерочного интервала (времени, на протяжении которого гарантируется корректная работа устройства) их счетчика. Такие уведомления оставляют представители организаций, не имеющих отношения к Мосэнергосбыту, подчеркнули в компании. Злоумышленники используют бланки, похожие на документы Мосэнергосбыта и содержащие старый логотип компании, неактуальный номер телефона и другую неверную реквизитную информацию.
В ведомстве призвали москвичей быть бдительными и напомнили, что работники Мосэнергосбыта не ходят по квартирам и не принуждают жителей заменять счетчики.
Москва24: последние новости
На месте недостроенного океанариума на Поклонной горе появится ЖК Движение на Кольцевой линии метро введено в график Третий участок ЦКАД введут эксплуатацию в 2020 году
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе64
«Истинные финны» захотели кусочек России359
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»67
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились92
Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой94
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:11
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Происшествия
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение