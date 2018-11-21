Четырехэтажный спорткомплекс с бассейном построят в Южном Бутово

Четырехэтажный спортивный объект возведут в ЮЗАО Москвы , сообщили в пресс-службе председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской.

«Новое строительство четырехэтажного спортивного объекта запланировано в юго-западном округе Москвы. Столичные власти одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для участка, расположенного по адресу: ул. Аллея Витте, вл. 1. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — отметила Ю. Княжевская.

Уточняется, что в составе физкультурно-оздоровительного комплекса возможно размещение бассейна. Проектируемый спорткомплекс будет четырехэтажным. Здание приспособят для маломобильных людей. Площадь объекта составит 10,6 тыс. кв. м, в том числе подземная часть порядка 2 тыс. кв. м. На территории спорткомплекса запроектирована стоянка и подземный паркинг на 50 автомобилей. Площадь территории под застройку составляет 0,53 га. Окончательный состав помещений будет определен на последующих стадиях проектирования. Реализовать проект планируется за счет средств инвестора.