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Спорткомплекс с бассейном построят в Южном Бутово
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Четырехэтажный спорткомплекс с бассейном построят в Южном Бутово 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Четырехэтажный спортивный объект возведут в ЮЗАО Москвы, сообщили в пресс-службе председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской.
«Новое строительство четырехэтажного спортивного объекта запланировано в юго-западном округе Москвы. Столичные власти одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для участка, расположенного по адресу: ул. Аллея Витте, вл. 1. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — отметила Ю. Княжевская.
Уточняется, что в составе физкультурно-оздоровительного комплекса возможно размещение бассейна. Проектируемый спорткомплекс будет четырехэтажным. Здание приспособят для маломобильных людей. Площадь объекта составит 10,6 тыс. кв. м, в том числе подземная часть порядка 2 тыс. кв. м. На территории спорткомплекса запроектирована стоянка и подземный паркинг на 50 автомобилей. Площадь территории под застройку составляет 0,53 га. Окончательный состав помещений будет определен на последующих стадиях проектирования. Реализовать проект планируется за счет средств инвестора.
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