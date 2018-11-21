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На «Маяковской» закрыли все кассы ради эксперимента
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На станции «Маяковская» закрыли все кассы ради эксперимента 

Мослента + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работница подземки сообщила, что это сделано ради эксперимента: руководство хочет проверить, как автоматы по продаже билетов справляются с потоком пассажиров. Об этом говорится в Telergam-канале «Московские новости».
«Тетечка, которая дежурит у новенького автомата, сказала, что скоро кассы уберут совсем», — отмечается в сообщении.
В аккаунтах метрополитена в соцсетях пока не комментируют нововведение.
Ранее положение станций московского метро в пространстве показали на одной схеме. Модель была построена на основе общедоступных координат станций и глубин их заложения.
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