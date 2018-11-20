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Зоопарк Москвы принял участие в учете русских выхухолей
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Московский зоопарк принял участие в учете русских выхухолей 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный зоопарк принял участие в учете русских выхухолей, которые проживают в государственном заповеднике "Присурский" в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Осенью нынешнего года Московский зоопарк присоединился к клубу друзей русской выхухоли и принял участие в учете этих удивительных животных, отметили в зоопарке.
Ученые говорят, что выпухоли родственны кроту и ежику. Они ведут полуводный образ жизни, заселяют неглубокие озера с хорошо развитой прибрежной и водной растительностью.
"Методика исследований включает в себя поиск нор животных. Вход в нору выхухоли всегда под водой, так, чтобы вход в нору был незаметен для хищников. Сама же нора располагается выше входа, под берегом", — пояснили в зоопарке.
Выхухоль за сутки съедает примерно столько, сколько весит сама. Ее еда — брюхоногие моллюски, пиявки и личинки насекомых. Дополняют рацион клубни и стебли. Также специалисты относят выхухоль к отряду насекомоядных. Русская выхухоль относится к реликтовым видам — животным, жившим миллионы лет назад и не претерпевшие с той поры значительных изменений. Это единственное млекопитающие, имеющее в своем официальном названии слово "русская".
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