Зоопарк Москвы принял участие в учете русских выхухолей

Московский зоопарк принял участие в учете русских выхухолей

Столичный зоопарк принял участие в учете русских выхухолей, которые проживают в государственном заповеднике "Присурский" в Чувашии . Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Осенью нынешнего года Московский зоопарк присоединился к клубу друзей русской выхухоли и принял участие в учете этих удивительных животных, отметили в зоопарке.

Ученые говорят, что выпухоли родственны кроту и ежику. Они ведут полуводный образ жизни, заселяют неглубокие озера с хорошо развитой прибрежной и водной растительностью.

"Методика исследований включает в себя поиск нор животных. Вход в нору выхухоли всегда под водой, так, чтобы вход в нору был незаметен для хищников. Сама же нора располагается выше входа, под берегом", — пояснили в зоопарке.

Выхухоль за сутки съедает примерно столько, сколько весит сама. Ее еда — брюхоногие моллюски, пиявки и личинки насекомых. Дополняют рацион клубни и стебли. Также специалисты относят выхухоль к отряду насекомоядных. Русская выхухоль относится к реликтовым видам — животным, жившим миллионы лет назад и не претерпевшие с той поры значительных изменений. Это единственное млекопитающие, имеющее в своем официальном названии слово "русская".