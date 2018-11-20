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Москвичи могут бесплатно проверить легкие
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Москвичи могут бесплатно проверить легкие и получить консультацию 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: взято с официального сайта мэра Москвы
19 ноября стартовала акция по бесплатной проверке легких. Продлится она по 23 ноября. Медицинские центры столичного Департамента здравоохранения присоединились ко Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких.
Всего в столице к профилактической акции присоединится 43 центра здоровья. Они расположены в городских взрослых поликлиниках. Принимать пациентов медицинские работники будут ежедневно с 8:00 до 20:00.
— Хроническая обструктивная болезнь легких — заболевание, которое возникает в первую очередь у курильщиков. Пагубное действие табачного дыма разрушает бронхи и легкие, из-за чего возникает эмфизема, и человек начинает задыхаться, — прокомментировал главный внештатный специалист-пульмонолог Департамента здравоохранения Андрей Белевский.
Чтобы пройти обследование, необходимо предоставить полис обязательного медицинского страхования. В центрах здоровья москвичи смогут пройти скрининговые процедуры. Курильщикам врачи предложат пройти тест. Он поможет определить степень зависимости.
По словам Андрея Белевского, основная задача профилактической акции в том, чтобы проинформировать горожан о хронической болезни легких и вреде курения в целом.
— Пока нет эффективного лечения этого заболевания — невозможно восстановить разрушенную легочную ткань. Но лекарства способны улучшить состояние больного, — уточнил Белевский.
Для москвичей организуют тематические лекции. Особое внимание медики уделят раннему выявлению заболеваний.
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