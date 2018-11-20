Ещё
Фестиваль «Круг света» продлили до 2021 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды

Фестиваль «Круг света» продлили до 2021 года 

Москва24 + ещё 1 56 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фестиваль "Круг света" будет проходить в Москве минимум еще три года, такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы. В документе учли большую популярность мероприятия у жителей или гостей столицы.
В будущем организаторы хотят найти новые площадки, использовать вновь появляющиеся световые и цифровые визуальные технологии, повысить интерактивность и иммерсивность, а также привлечь еще больше волонтеров.
В 2018 году фестиваль "Круг света" проходил в Москве восьмой год подряд. С 21 по 25 сентября семь городских площадок посетили четыре миллиона человек. Световое шоу создавали более 260 видеопроекторов. Произвели 45 тысяч залпов фейерверков.
На конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн" подали 148 заявок из 36 стран. Участниками впервые стали команды из Гондураса, Финляндии, ЮАР и Южной Кореи.
Уникальное шоу "Карнавал света" позволило включить VIII Московский международный фестиваль "Круг света" в Книгу рекордов Гиннеса в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".
Прямую трансляцию последнего фестиваля "Круг света" посмотрели более трех тысяч человек. Пиковая нагрузка пришлась на первый день мероприятия.
Помимо этого, фестиваль принес в столичный бюджет свыше 500 миллионов рублей. Притом, что в проведение шоу город вложил 300 миллионов. Еще 700 миллионов добавили инвесторы.
Москва24: последние новости
Долгострой снесут на Можайском шоссе по просьбам жителей Альма-матер московской интеллигенции начали реставрировать Дом на востоке Москвы расселили и передали под снос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды537
В Москве произошла массовая драка
Разин спас Осина от кремации
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции37
Супруги устали жить на пенсию и решили умереть668
Видео
03:16
Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
Общество
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:54
Лолиту увезли с концерта в больницу
Шоу-бизнес
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
01:29
Новый глава ДНР вступил в должность
В мире
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
01:21
ВСУ сообщили о сбитом российском беспилотнике
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение