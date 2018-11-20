Два долгостроя снесут по просьбам москвичей

С. Собянин: На Можайском шоссе и ул. Шипиловская снесут ветхие долгострои и обустроят территории

Два долгостроя — на Можайском шоссе и ул. Шипиловская — будут снесены, а на их месте появятся благоустроенные территории. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написан у себя в Twitter. «По просьбам москвичей сносим два долгостроя: на ул. Шипиловская и на Можайском шоссе. Оба здания сильно обветшали, стали опасными. Освобожденные площадки включим в программу «Мой район» и благоустроим», — написал мэр. Программа «Мой район» направлена на равенство всех районов столицы в части доступности государственных услуг. Кроме того, реализация программы позволит сделать каждый район столицы ухоженным и комфортным