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Два долгостроя снесут по просьбам москвичей
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С. Собянин: На Можайском шоссе и ул. Шипиловская снесут ветхие долгострои и обустроят территории 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два долгостроя — на Можайском шоссе и ул. Шипиловская — будут снесены, а на их месте появятся благоустроенные территории. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написан у себя в Twitter.
«По просьбам москвичей сносим два долгостроя: на ул. Шипиловская и на Можайском шоссе. Оба здания сильно обветшали, стали опасными. Освобожденные площадки включим в программу «Мой район» и благоустроим», — написал мэр.
Программа «Мой район» направлена на равенство всех районов столицы в части доступности государственных услуг. Кроме того, реализация программы позволит сделать каждый район столицы ухоженным и комфортным
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