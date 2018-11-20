Москва-река оказалась неизменной

Отмечается, что в ходе исследования группа ученых изучила 13 разрезов в пойме среднего течения Москвы-реки. Специалисты реконструировали периоды усиления и ослабления паводков после схода ледника и восстановили историю освоения района человеком и экосистемы прошлого.

В частности, было установлено, что в первой половине голоцена (эпоха четвертичного периода, длящаяся последние 12 тысяч лет вплоть до современности) долина Москвы-реки представляла собой луга и степи, где не было деревьев. «О первом появлении древесной растительности свидетельствуют находки угля боярышника, датируемые 6 тысячами лет. А следы дуба и ели появляются 5 тысяч лет назад. Причем в западной части долины Москвы-реки появляется исключительно ель, а южнее Тушино преобладает дуб», — рассказала одна из авторов исследования, доцент кафедры геоботаники биологического факультета МГУ Екатерина Ершова.

По информации ученых, всего за последние 12 тысяч лет растительность и почвы в этом районе кардинально менялись несколько раз. Так, около пяти тысячи лет назад в долине Москвы-реки появились леса, а около 2,5 тысячи лет назад люди начали массово их уничтожать, освобождая земли под сельскохозяйственные нужды.

Само же русло реки, которое сформировалось еще до ледникового периода, по словам исследователей, особых изменений не претерпело.