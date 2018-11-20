Ещё
Движение в Москве перекроют из-за хоккейных матчей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение в Москве перекроют из-за хоккейных матчей 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несколько улиц в Москве будут перекрыты в ноябре и декабре в дни проведения хоккейных матчей во дворце спорта "Мегаспорт".
Как сообщил ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД), 26 и 28 ноября с 19:30 будет закрыт участок 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого. Изменения также коснутся участка Ходынского бульвара от улицы Авиаконструктора Микояна до первого Ходынского проезда, а также зоны проезда от станции метро ЦСКА до Ходынского бульвара.
Улицы в этих же районах закроют 3, 5 и 10 декабря с 19:30 и 11 декабря с 12:30.
26 ноября во дворце "Мегаспорт" сыграют команды "Динамо" (Москва) и "Йокерит" (Хельсинки). 28 ноября там встретятся московское "Динамо" и братиславский "Слован".
Российская Газета: последние новости
В Мосгордуме предложили создать реестр лжемагов В центре Москвы появился участок двойной выделенной полосы Стала известна самая популярная станция Солнцевской линии метро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошла массовая драка85
Пока вы спали: Производители мяса и молока бьют тревогу109
Супруги устали жить на пенсию и решили умереть265
Мажора на «Гелике» выгнали из России107
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
02:31
На Винокура подали в суд
Шоу-бизнес
00:58
Пенсионерку избили за просьбу не шуметь
Криминал Происшествия
01:31
В Китае показали варианты летающих радаров
Армия Оружие
00:28
Пока вы спали: Производители мяса и молока бьют тревогу
Общество
04:43
Умер Эймунтас Някрошюс
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение