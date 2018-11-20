Движение в Москве перекроют из-за хоккейных матчей

Несколько улиц в Москве будут перекрыты в ноябре и декабре в дни проведения хоккейных матчей во дворце спорта "Мегаспорт".

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД), 26 и 28 ноября с 19:30 будет закрыт участок 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого. Изменения также коснутся участка Ходынского бульвара от улицы Авиаконструктора Микояна до первого Ходынского проезда, а также зоны проезда от станции метро ЦСКА до Ходынского бульвара.

Улицы в этих же районах закроют 3, 5 и 10 декабря с 19:30 и 11 декабря с 12:30.