Альма-матер московской интеллигенции отреставрируют

Альма-матер московской интеллигенции начали реставрировать

Реставрацию проведут в здании бывшей Первой московской мужской гимназии в Большом Знаменском переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Здание состоит из объединенных главного дома и учебного корпуса.

Его построили в XVIII–XIX веках в стиле классицизм, в работах участвовал архитектор Матвей Казаков — один из авторов дворцово-паркового ансамбля в Царицыне. Объект появился на месте палат первой половины XVIII века, их владельцем был дворянин Андрей Нарышкин , родственник царицы Натальи — матери Петра I.

В начале XIX века трехэтажный дом с мезонином передали в ведение Первой губернской мужской гимназии. Объект начали перестраивать по проекту архитектора Михаила Казакова , который хотел придать строению черты классицизма.

После 1918 года в здании располагались различные учреждения: Военно-хозяйственная академия, лесотехнический институт, Высшая школа марксизма-ленинизма, Министерство лесной промышленности и другие.

В 2010 году оно перешло в частную собственность. Сейчас здесь находятся культурные, благотворительные и учебные организации. На этом объекте культурного наследия регионального значения завершили противоаварийные работы, теперь он готов к основному этапу реставрации.

К реставрации также готовят городскую усадьбу Варвары Лепешкиной на Знаменке. В 1890 году ее построил архитектор Борис Фрейденберг — автор проекта зданий знаменитых Сандуновских бань (Сандунов) на Неглинной улице. В комплекс зданий в стиле эклектики входят главный дом, флигель и ограда.

Реставрировать будут также три здания Даниловского монастыря: братский корпус, церковь Троицы и дом настоятеля. Обновление ожидает мостовую башню на Измайловском острове, построенную в 1671–1679 годах на территории родовой вотчины Романовых.