В ТиНАО построят спортивный автодром

В ТиНАО будет реконструирован автодром близи села Ознобишино. Об этом сообщает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

На участке в Троицком административном округе, который отведет под автодром постановлением Мэра Москвы Сергея Собянина , будут построены трасса длиной 1,2 километра и административное здание площадью около 5 тысяч квадратных метров. Общая территории комплекса составит 3 гектара.

Автодром будет предназначен для 500 посетителей. На нем будут проводить спортивные мероприятия и организовывать занятия для населения. Работы по модернизации автодрома будут проводиться за счет инвестора.