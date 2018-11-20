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В ТиНАО построят спортивный автодром
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В ТиНАО построят спортивный автодром 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В ТиНАО будет реконструирован автодром близи села Ознобишино. Об этом сообщает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
На участке в Троицком административном округе, который отведет под автодром постановлением Мэра Москвы Сергея Собянина, будут построены трасса длиной 1,2 километра и административное здание площадью около 5 тысяч квадратных метров. Общая территории комплекса составит 3 гектара.
Автодром будет предназначен для 500 посетителей. На нем будут проводить спортивные мероприятия и организовывать занятия для населения. Работы по модернизации автодрома будут проводиться за счет инвестора.
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