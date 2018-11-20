«Настоящих» магов предложили отделить от «жуликов»

Всех магов-аферистов необходимо объединить в единый реестр, а экстрасенсов — в профессиональную ассоциацию. Кроме всего прочего эта мера позволит дать правовую оценку действиям магов. С таким предложением выступил председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев

Он заявил, что целью такой профессиональной ассоциации станет фильтрация «нормальных людей» от «жуликов».

— Мне кажется, что если у нас колдунов, магов, чародеев, парапсихологов много в Москве, надо создать уже ассоциацию квалифицированную, которая на просторах интернета в своих ресурсах будет давать оценку тем или иным действиям, публиковать. А дальше люди сами решат, идти к такому человеку или группе людей или не идти, — сказал Палеев. Его слова привело агентство «Москва».

В этой связи он предложил всем «заинтересованным» лицам подумать о создании такой ассоциации.