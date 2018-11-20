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Встречи со специалистами ЦОДД пройдут в девяти округах
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Встречи со специалистами ЦОДД пройдут в девяти округах 

Mos.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Mos.ru
Москвичи выскажут свои идеи и предложения.
Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 21 ноября ответят на вопросы москвичей во время встреч с главами управ. Жители смогут высказать свои предложения.
Встречи пройдут по адресам:
— улица Большая Якиманка, дом 27 (ЦАО, район Якиманка);
— Астрадамский проезд, дом 4 (САО, район Тимирязевский);
— Сухонская улица, дом 13 (СВАО, район Северное Медведково);
— 5-я Парковая улица, дом 10 (ВАО, район Измайлово);
— проспект Защитников Москвы, дом 9, корпус 2 (ЮВАО, район Некрасовка);
— Перекопская улица, дом 28 (ЮЗАО, район Черемушки);
— улица Академика Анохина, дом 36 (ЗАО, район Тропарёво-Никулино);
— улица Свободы, дом 42, корпус 2 (СЗАО, район Южное Тушино);
— Зеленоград, 8-й микрорайон, корпус 830 (ЗелАО, район Старое Крюково).
Начало в 19:00.
Встречи еще в двух округах состоятся 28 ноября. Подробную информацию можно получить на официальном сайте ЦОДД в разделе «Встречи с жителями», а также на сайтах управ и префектур.
В этом году в префектурах округов и управах районов провели 99 встреч с участием сотрудников ЦОДД. Жители задали более 500 вопросов.
График встреч сотрудников ЦОДД с жителями
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