В Геликон-Опера установили бюст Дмитрия Хворостовского

Так друзья и близкие оперного певца отметили годовщину со дня его смерти.

В московской Геликон-опере открыли бюст всемирно известному баритону Дмитрию Хворостовскому . В скромной церемонии участвовали самые близкие друзья артиста и его пожилые родители. Мать Хворостовского Людмила Петровна, увидев скульптурный портрет сына, не смогла сдержать слез.

Сегодня ровно год, как Дмитрия Хворостовского с нами нет. Гениальный певец, чьим чарующим баритоном восхищались Ла-Скала, Ковент-Гарден и Мариинка, умер в Лондоне после полутора лет борьбы с тяжелой болезнью — опухолью мозга.