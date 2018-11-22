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В Геликон-Опера установили бюст Дмитрия Хворостовского 

ТК «Звезда» + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Так друзья и близкие оперного певца отметили годовщину со дня его смерти.
В московской Геликон-опере открыли бюст всемирно известному баритону Дмитрию Хворостовскому. В скромной церемонии участвовали самые близкие друзья артиста и его пожилые родители. Мать Хворостовского Людмила Петровна, увидев скульптурный портрет сына, не смогла сдержать слез.
Сегодня ровно год, как Дмитрия Хворостовского с нами нет. Гениальный певец, чьим чарующим баритоном восхищались Ла-Скала, Ковент-Гарден и Мариинка, умер в Лондоне после полутора лет борьбы с тяжелой болезнью — опухолью мозга.
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Дмитрий Хворостовский , Новости Москвы , Общество
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