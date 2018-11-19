«Город зимы» откроется 30 ноября на ВДНХ в Москве

В последний день осени 30 ноября на ВДНХ откроется "Город зимы", написал Сергей Собянин у себя в Twitter.

"В нем будут катки, тюбинговая горка, керлинг и впервые — трасса детских снегоходов. Готовится большая анимационная программа: пятничные вечеринки, танцевальные мастер-классы, зарядка на коньках и многое другое", — написал мэр.

Ранее сообщалось, что ГУМ-каток и ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября. Они будут работать до 28 февраля.

Все желающие смогут почувствовать себя фигуристами, научиться играть в хоккей, попробовать традиционные русские сладости и прокатиться на каруселях.

В этом году темой оформления ГУМ-катка и ГУМ-ярмарки станут герои советских мультфильмов — Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, герои из Простоквашино и другие.