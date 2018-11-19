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«Город зимы» откроется 30 ноября
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«Город зимы» откроется 30 ноября на ВДНХ в Москве 

Москва24 + ещё 2 57 минут назад
Фото: москва/24
В последний день осени 30 ноября на ВДНХ откроется "Город зимы", написал Сергей Собянин у себя в Twitter.
"В нем будут катки, тюбинговая горка, керлинг и впервые — трасса детских снегоходов. Готовится большая анимационная программа: пятничные вечеринки, танцевальные мастер-классы, зарядка на коньках и многое другое", — написал мэр.
Ранее сообщалось, что ГУМ-каток и ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября. Они будут работать до 28 февраля.
Все желающие смогут почувствовать себя фигуристами, научиться играть в хоккей, попробовать традиционные русские сладости и прокатиться на каруселях.
В этом году темой оформления ГУМ-катка и ГУМ-ярмарки станут герои советских мультфильмов — Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, герои из Простоквашино и другие.
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