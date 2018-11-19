Автобусам запретили парковаться на Большой Спасской

Туристическим автобусам запретили парковаться на улице Большая Спасская в Москве

Жители Москвы , которые живут рядом в парковкой туристических автобусов на улице Большая Спасская потребовали запретить это парковочное пространство, сообщает официальный аккаунт ГКУ "Центр организации дорожного движения в Twitter.

"По просьбам жителей ЦАО запретили парковку туристических автобусов на улице Большая Спасская (от Докучаева переулка до Спасского тупика). Легковые автомобили могут как и раньше парковаться на этом участке", — говорится в сообщении.

Ранее парковаться запретили у магазинов, школ, поликлиник и других социальных учреждений.