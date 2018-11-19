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Автобусам запретили парковаться на Большой Спасской
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Туристическим автобусам запретили парковаться на улице Большая Спасская в Москве 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Жители Москвы, которые живут рядом в парковкой туристических автобусов на улице Большая Спасская потребовали запретить это парковочное пространство, сообщает официальный аккаунт ГКУ "Центр организации дорожного движения в Twitter.
"По просьбам жителей ЦАО запретили парковку туристических автобусов на улице Большая Спасская (от Докучаева переулка до Спасского тупика). Легковые автомобили могут как и раньше парковаться на этом участке", — говорится в сообщении.
Ранее парковаться запретили у магазинов, школ, поликлиник и других социальных учреждений.
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