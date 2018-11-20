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В Тверском районе отремонтируют жилой дом 1960-х годов
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В Тверском районе Москвы отремонтируют жилой дом 1960-х годов 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
В ЦАО отремонтируют дом, построенный в 1965 году. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу: улица Чаянова, дом 14, Тверской район, Центральный административный округ Москвы", — говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Девятиэтажный дом с пристроенной нежилой частью был построен по индивидуальному проекту. Специалистам предстоит отремонтировать фасады здания, провести ремонт кирпичной кладки, окраску цоколя и стен спусков в подвал, заменить оконные блоки и отливы. Кроме того, в доме установят новые двери, покрасят оконные откосы лестничных ограждений, а также стены и потолки на лестничных клетках. Также планируется замена подоконников, покрытия пола, плитки на стенах, поручней лестничных ограждений, почтовых ящиков и информационных досок. При этом существующая планировка жилых помещений сохранится.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. С 2017 года в столице отремонтировали свыше 2,6 тысячи фасадов жилых домов. Больше всего домов восстановили на севере города — 483, в центральной его части — 464 и на востоке — 357.
Всего в рамках программы выполняется до 15 видов работ: специалисты ремонтируют системы водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалы, электрику, лифты, фасады, крышы, фундаменты, а также системы дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока и мусоропроводов. В этом году в программу включили ремонт подъездов.
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